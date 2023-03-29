رئيس دولة الإمارات يقرر تعيين خالد بن محمد بن زايد وليا لعهد أبو ظبى

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، مرسوماً أميرياً بصفته حاكماً لإمارة أبوظبى، بتعيين خالد بن محمد بن زايد ولياً للعهد في الإمارة.

وكان قد أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، قرارا بتعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد.



وفى السياق نفسه، أصدر الشيخ محمد بن زايد مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبى.