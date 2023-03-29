شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز غربي العراق بمعدل 60 مليون قدم مكعب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز في محافظة الأنبار غربي البلاد بمعدل 60 مليون قدم مكعب يوميا.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني أعلن عن بدء عمليات استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار بمعدل 60 مقمق "مليون قدم مكعب قياسي في اليوم".

وأضاف: "جاء ذلك في برقية رفعها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني إلى السيد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني قال فيها، إن الجهد الوطني المتمثل في شركة نفط الوسط والجهات الساندة تمكن من استثمار الغاز الحر من أربع آبار في حقل عكاز الغازي، وضخ هذه الكميات لتشغيل محطة كهرباء عكاز الغازية لتوليد (90-95) ميجاواط".

وأشار عبد الغني، وفقا للبيان، إلى "قيام شركة المشاريع النفطية بتنفيذ مد أنبوب بطول 30 كيلومتراً لنقل الغاز الى محطة كهرباء عكاز الغازية"، مبينا "أهمية هذا الإنجاز الذي تحقق بالجهد الوطني وبالإمكانيات المتاحة، والذي يأتي انسجاماً مع خطط الوزارة والبرنامج الحكومي".