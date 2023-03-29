شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحبط محاولات تهريب أكثر من 35 طنًا المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية حرس الحدود السعودية، إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في مناطق مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة.



وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية إن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (35) طنًا و(176) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر و(483.3) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.



وأوضح البيان أنه تم القبض على مهربي المواد المخدرة، وعددهم (257) متهمًا، منهم (14) سعوديا، و(243) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.