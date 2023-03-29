شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إلغاء التفويضات الخاصة بحرب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء التفويضات الخاصة بحرب العراق، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الأخبارى فى نبأ عاجل منذ قليل.

وكان قد وصوت مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بأغلبية 67 مقابل 28 على الاقتراح الخاص بالمضي قدما في مشروع القانون، كما صوت أعضاء مجلس الشيوخ ضد سلسلة من التعديلات تقدم بها أعضاء جمهوريون أواخر الأسبوع الماضي.