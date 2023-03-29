شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تنفذ مبادرات وبرامج خلال شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى معهد الحرم المكى، عددا من المبادرات والبرامج النوعية تتسم بالشمولية لكل ما يتعلق بشهر رمضان فى رسالة يقدمها معهد الحرم المكى لطلابه وطالباته وعموم المتابعين فى مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح مدير معهد الحرم المكى صالح بن دخيل ربه السلمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن البرامج تتنوع ما بين تربوية وإرشادية وإعلامية من خلال انتقاء المواد النافعة والبرامج الجادة، من أبرزها لقاء كيف نستقبل رمضان، ومسابقة ليدبروا آياته، وتغريدات المشكاة، وبرنامج قبس، وبرامج رعاية الموهوبين الرمضانية، والعديد من الخدمات التطوعية يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري بالمعهد وجمعٌ من الطلاب والطالبات .

وفى وقت سابق، أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة فى الوكالة المساعدة للشؤون الإعلامية النسائية، مبادرة بعنوان "نور وبيان من أهل القرآن"، لإبراز دور معلمات مقرأة الكتاب والسنة فى ترغيب حافظات كتاب الله فى دراسة علوم القرآن الكريم.