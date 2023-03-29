شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يؤكد ضرورة الإسراع فى تشريع قانون الموازنة لتجاوز التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى محسن المندلاوى، ضرورة الإسراع فى تشريع قانون الموازنة ودعم جهود الحكومة، لتجاوز التحديات ومحاربة الفساد والنهوض فى مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية فى البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، لبحث إقرار التشريعات المهمة وآخر التطورات في المشهد السياسي بالبلاد.

وشدد المندلاوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - على ضرورة تنشيط الجانب الرقابي لمجلس النواب العراقي بما يُسهم في تقويم الأداء الحكومي، وإدامة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع في تشريع القوانين التي تمس حاجة المواطن لا سيما قانون الموازنة، والارتقاء بالواقع المعيشي والخدماتي والأمني في العراق.