شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ست علامات تحذيرية لسرطان المعدة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمكن أن تشمل العلامات التحذيرية لسرطان المعدة، فقدان الشهية والشعور بالغثيان وانعدام الطاقة. وكشفت MailOnline عن علامات التحذير الأساسية من الإصابة بسرطان المعدة.

عسر الهضم

عادة ما يزول عسر الهضم من تلقاء نفسه.

لكن إذا وجدت أنه طويل الأمد، فقد يكون علامة على الإصابة بالسرطان، كما يقول الخبراء.

وغالبا ما يحدث عسر الهضم بسبب حمض المعدة الذي يسبب تهيجا لبطانة المعدة أو الحلق - يسمى ارتجاع المريء.

وهذا أمر شائع ولا يحدث عادة بسبب السرطان، حيث تعمل بعض الأطعمة والمشروبات أو الإجهاد أو الأدوية في كثير من الأحيان كمحفزات.

ولكن يمكن أن يكون أيضا علامة على انتشار السرطان في الأنسجة المبطنة لبطنك، ما قد يتسبب في تراكم السوائل، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وتنصح NHS بمراجعة طبيبك إذا كنت تعاني من حرقة المعدة في معظم الأيام لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

فقدان طاقة

قد يكون الشعور بالتعب طوال الوقت وضيق التنفس علامة تحذيرية لسرطان المعدة.

وهذا لأن التعب يمكن أن ينخفض إلى مستويات منخفضة من خلايا الدم الحمراء، وفقا لأبحاث السرطان.

ويمكن أن ينزف سرطان المعدة المبكر والمتقدم إلى المعدة، ما يقلل من عدد خلايا الدم الحمراء في الدم بمرور الوقت.

وهذا يمكن أن يجعل المرضى يشعرون بالتعب والضعف وضيق التنفس لأن دمهم يحمل كمية أقل من الأكسجين. ويمكن أن يؤدي أيضا إلى خروج الدم في البراز، والذي قد يبدو أغمق وأسودا تقريبا.

ويمكن أن يؤدي نقص خلايا الدم الحمراء إلى شحوب الجلد وخفقان القلب، وفقا لـ NHS.

فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن عندما لا تحاول ذلك علامة شائعة للإصابة بالسرطان.

وبالنسبة لسرطان المعدة، قد يرجع ذلك إلى عدة أسباب، بما في ذلك فقدان الشهية والشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة فقط، وفقا لأبحاث السرطان.



وقد يكون هذا بسبب ورم في أو حول أجزاء من الجهاز الهضمي، كما تقول جمعية السرطان الأمريكية.

أو يمكن أن يكون ناتجا عن دنف - تغييرات في طريقة استخدام الجسم للبروتينات والكربوهيدرات والدهون، ما يؤدي إلى فقدان الدهون والعضلات بسبب مرض خطير.

وفي مرضى السرطان، يعتقد الأطباء أن الدنف ناتج عن المواد الكيميائية التي تطلقها الأورام.

لكن فقدان الوزن غير المقصود هو عرض شائع للعديد من أنواع السرطان المختلفة.

ويمكن أن تحدث في مراحل متقدمة من أمراض أخرى، مثل أمراض القلب والكلى، وكذلك فيروس نقص المناعة البشرية.

صعوبة في البلع

يمكن أن يسبب سرطان المعدة صعوبة في البلع.

وقد يؤدي وجود ورم في المعدة أو حولها إلى الشعور بألم وحرقان عند البلع.

ويمكن أيضا أن يجعل طعامك يلتصق بحلقك أو صدرك، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

ويمكن أن تؤدي صعوبة البلع أيضا إلى فقدان الوزن، وذلك ببساطة لأنك غير قادر على تناول ما يكفي من الطعام.

وعلى الرغم من أن الحالات الأخرى مثل ارتجاع المريء يمكن أن تسبب هذه الأعراض، فإن الخبراء يحثون الأشخاص الذين يجدون صعوبة في البلع على فحصها من قبل الطبيب.

الشعور بالمرض

قد يكون الشعور بالمرض ناتجا عن العديد من الأمراض، ولكنه أيضا علامة تحذير من الإصابة بسرطان المعدة.

وتقول أبحاث السرطان إن السرطان يمكن أن يسبب انسدادا في المعدة ما يجعل من الصعب الحفاظ على الطعام.

ويمنع هذا الانسداد الطعام من المرور عبر الجهاز الهضمي ما قد يجعلك تشعر بالمرض.

وتقول جمعية السرطان الخيرية إنه على الرغم من ندرة وجود دم في القيء، إذا كان أحمر، فقد يكون علامة على نزيف جديد.

ولكن، إذا كان لونه بني داكن "مثل تفل القهوة المستخدمة"، فقد يعني ذلك أن الدم كان في المعدة لفترة من الوقت، كما يقول الخبراء.

كتلة في الجزء العلوي من بطنك

تحذر NHS من وجود كتلة أو ألم في الجزء العلوي من بطنك علامة على الإصابة بسرطان المعدة.

وقد يكون هذا الألم أو الكتلة علامة على انتشار السرطان إلى الأنسجة التي تبطن البطن.

ويمكن أن يؤدي تراكم السوائل في بطانة البطن - يسمى الاستسقاء - إلى الشعور بالانتفاخ.

وقد يؤدي التورم إلى الشعور بعدم الراحة للجلوس والتحرك وتناول الطعام، ما قد يؤدي إلى فقدان الشهية.