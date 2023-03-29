شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيبة تؤكد أن الإفراط في تناول الشاي يسبب الصداع والأرق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة سفيتلانا بافليتشينكو أخصائية أمراض القلب وخبيرة التغذية الروسية أن الشاي يحتوي على مواد مفيدة. بيد أن الإفراط في تناوله له عواقب سلبية.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع موقع Gazeta.Ru، إلى أن الإفراط في تناول الشاي يؤدي إلى الأرق والقلق والصداع ونقص عنصر الحديد.

ووفقا لها يحتوي الشاي على عدد كبير من الأحماض الأمينية والفيتامينات والعناصر المعدنية والبوليفينول- وهي مستقلبات نشطة مفيدة لصحة الإنسان. وهي أيضا مضادات أكسدة قوية، تحمي النباتات من الأشعة فوق البنفسجية، وتحارب الكائنات الحية الدقيقة.

وتقول: "تحمي خصائص البوليفينول المضادة للأكسدة خلايا الجسم من الجذور الحرة. كما أنها تخفض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية وبعض الأمراض المزمنة بما فيها باركنسون والزهايمر والنوع الثاني من السكري وبعض أنواع السرطان".

ووفقا لها، يعتبر الشاي الأخضر أكثر فائدة لأنه يحتوي على نسبة اكبر من البوليفينول مقارنة ببقية الأنواع. كما أن الشاي الأخضر والشاي الصيني الأسود يحتويان على كمية كبيرة من epigallocatechin gallate (EGCG) من مجموعة البوليفينول.

وتقول: "لـ EGCG تأثير إيجابي في وزن الجسم والدهون، لأنه يخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، حتى أنه توجد في بعض البلدان مشروبات وظيفية تحتوي على نسبة عالية من EGCG. ومع ذلك، فإن استخدامها مقيد بالتوصية بعدم استهلاك أكثر من زجاجة واحدة يوميا، لأن الجرعات العالية من EGCG يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد، وتؤثر سلبا في وظائف الكلى وتزيد من خطر الإصابة بالأورام".

وتضيف: أما الشاي الأسود، فإنه يحتوي على نسبة أقل من البوليفينول، ومع ذلك يخفض خطر تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على نسبة من الثيوفيلين - مستقلب الكافيين. وهذه المادة تحسن حالة القصبات الهوائية والأوعية الدموية وتستخدم في علاج عدد من الأمراض وخاصة أمراض الرئة.

وتقول: "يحتوي الشاي على الكافيين الذي يمكن أن يشكل خطورة على الصحة، لأن له تأثيرا محفزا للجهاز العصبي ويمكن عند الإفراط في تناوله أن يسبب الأرق والقلق ويؤثر سلبا في القلب والأوعية الدموية. كما قد يسبب نقص عنصر الحديد، لأن مادة التانين الموجودة في الشاي يمكن أن تعرقل امتصاص الحديد من الطعام".

وتنصح الخبيرة بعدم تناول الشاي المركز لأنه يحتوي على نسبة أعلى من الكافيين، ما قد يسبب الصداع وحتى ارتفاع مستوى ضغط الدم لدى البعض.

وعموما يمكن تناول 2-10 أكواب من الشاي المعتاد في اليوم دون أي إضرار بالصحة.

الكثيرون يحبون تناول الشاي الأسود، ولكن لا يعرف جميعهم فوائده وخصائصه الكثيرة جدا.

نذكر هنا سبع خصائص للشاي الأسود

صحة تجويف الفم- بينت نتائج دراسة علمية أن الشاي الأسود على العكس من الرأي السائد يمكنه التقليل من الترسبات على الأسنان. كما أنه يمنع تكاثر البكتيريا الضارة، لأنه يحتوي على مركبات البوليفينول.

صحة القلب- اكتشف العلماء فائدة الشاي الأسود للقلب. فقد تبين أن الأشخاص الذين يتناولون ثلاثة أكواب وأكثر من الشاي الأسود في اليوم أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 21%.

منع تلف الحمض النووي- تمنع مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، الموجودة في الشاي الأسود، تلف الحمض النووي الناتج عن تناول الكحول والتدخين وغيرها من السموم الكيميائية. هذه المركبات موجودة في مواد غذائية أخرى، لذلك ينصح بضمها إلى النظام الغذائي.

الوقاية من السرطان- من ميزات الشاي الأسود، منع تطور الأمراض السرطانية. وذلك لأنه يحتوي إضافة إلى مركبات البوليفينول، على مركب كاتيشين. فقد ظهر أن النساء اللواتي يتناولن الشاي الأسود بكثرة هن أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

صحة العظام- يفترض العلماء أن الشاي الأسود يمكنه جعل العظام أكثر متانة، حيث اكتشفوا أن الذين يتناولون هذا المشروب بكثرة عظامهم أمتن، وأقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل. يعود السبب في هذا إلى احتواء الشاي الأسود على مركبات كيميائية نباتية.

تخفيض خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري- اكتشف الباحثون من نتائج دراستهم العلمية التي أجروها في جزر في البحر الأبيض المتوسط، أن كبار السن الذين يتناولون الشاي الأسود بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، حيث يكفي تناول 1-2 كوب من الشاي الأسود لتخفيض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 70%.

يخفف التوتر- الشاي الأسود مفيد للجهاز العصبي، لأنه يمتاز بخصائصه المهدئة والمخففة للتوتر النفسي. تناول الشاي الأسود بكميات معتدلة له فائدة كبيرة للجسم، ما يعزز منظومة المناعة.

