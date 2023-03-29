شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كم من الوقت يمكن البقاء دون نوم؟.. باحثون يوضحون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجل راندي غاردنر رقما قياسيا عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما، وأصبح صاجب أطول مدة دون نوم، وبقي مستيقظا 11 يوما و25 دقيقة، في مشروع بالمدرسة الثانوية في كاليفورنيا في عام 1963.

وبحسب ما ورد، كسر أشخاص آخرون هذا الرقم القياسي، حيث ظل روبرت ماكدونالد لمدة 18 يوما وما يقارب 22 ساعة دون نوم في عام 1986، ولكن لم تتم مراقبة أي منهم عن كثب أو من قبل طبيب مثل غاردنر.



ولم تعد موسوعة غينيس للأرقام القياسية تغطي هذا العمل. وفي عام 1997 توقفوا عن قبول الطلبات الجديدة بسبب "الأخطار الكامنة المرتبطة بالحرمان من النوم".

ما هي هذه الأخطار؟ ماذا يحدث للأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم لفترات طويلة؟

النوم ضروري للوظائف التنفيذية والعاطفية والجسدية، وقد يؤدي عدم كفاية النوم إلى زيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والسمنة والاكتئاب، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويقول الخبراء إن البشر يحتاجون إلى نوم ثابت من ست إلى ثماني ساعات في نفس الفترة كل 24 ساعة.

ولكن ليس من غير المألوف أن يبقى البعض، وخاصة الطلاب، طوال الليل مستيقظين أو حتى لمدة 24 ساعة.

وقال الدكتور أورين كوهين، زميل طب النوم في مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك، إنه في هذه المرحلة من الحرمان من النوم، قد يكون من الصعب التمييز بين النوم واليقظة.

وقال كوهين إنه عندما يقترب شخص ما من البقاء لمدة 24 ساعة دون نوم، فإن نشاط دماغه يُظهر بالفعل إشارات بأنه على حدود النوم والاستيقاظ، على الرغم من أنه يبدو مستيقظا.

وهذا ما يسمى بالتطفل على النوم أو النوم الجزئي.

وقال الدكتور ألون أفيدان، الذي يقود مركز اضطرابات النوم في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس: "يبدو الأشخاص الذين يتخلون عن ساعات من النوم مستيقظين، لكن أدمغتهم تذهب بشكل لا إرادي إلى نوع من النوم غير الطبيعي، والذي يمكن أن يشمل فترات من عدم الانتباه أو الهلوسة. لكن النوم يسيطر، ولا محالة يذهب الدماغ إلى النوم. وعندما يخبرني شخص ما أنه لم ينم منذ أسابيع، فهذا شبه مستحيل".

وأشار كوهين إلى أنه قد يكون من الصعب تحديد المدة التي يمكن أن يقضيها الأشخاص دون نوم بالضبط والجدول الزمني للآثار الجانبية التي تتكشف.

وأفاد أفيدون أن الحرمان المزمن من النوم، عندما لا ينام الفرد لفترة طويلة، أمر مدمر للغاية لدرجة أنه من غير الأخلاقي إجراء بحث عنه على البشر. وحتى أنه تم استخدامه كشكل من أشكال التعذيب النفسي.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن دراسة الحرمان من النوم لفترات طويلة، إلا أن لدينا بيانات عن الأشخاص المصابين بمرض وراثي نادر يسمى الأرق العائلي المميت (FFI). وهؤلاء المرضى لديهم طفرة جينية تؤدي إلى تراكم بروتين غير طبيعي في الدماغ وتؤدي إلى تفاقم النوم تدريجيا.

وتبدأ أجسامهم في التدهور ويموتون في النهاية لأن البروتين غير الطبيعي يتراكم ويتلف خلايا الدماغ. ويقتل الاضطراب معظم المرضى في غضون 18 شهرا في المتوسط.



وفي الحيوانات، أظهرت دراسة أجريت على الفئران عام 1989 أن الحيوانات لا يمكنها أن تبقى دون نوم إلا لمدة تتراوح بين 11 و32 يوما قبل أن يقتلها ذلك.

ووجدت دراسة بشرية عام 2019 نُشرت في مجلة Nature and Science of Sleep أن يقظة المشاركين كانت طبيعية نسبيا حتى 16 ساعة من الحرمان من النوم. ولكن بعد مرور 16 ساعة، ارتفع معدل هفوات الانتباه بشكل ملحوظ وكان أسوأ بالنسبة للمشاركين الذين يعانون من الأرق المزمن.

كما وجدت دراسة من عام 2000 أن البقاء مستيقظا لمدة 24 ساعة يقلل من التنسيق بين اليد والعين على قدم المساواة مع محتوى الكحول في الدم بنسبة 0.1%.

وتضمنت آثار الحرمان من النوم على مدار 24 ساعة تقليل وقت رد الفعل، والتلعثم في الكلام، وضعف اتخاذ القرار، وتراجع الذاكرة والانتباه، والتهيج، وضعف البصر، وتناسق السمع واليد والعين، وفقا لعيادة "كليفلاند كلينك".

وأفادت عيادة " كليفلاند كلينك" أنه في غضون 36 ساعة، قد يسجل الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم، زيادة في علامات الالتهاب في دمائهم وحتى يصابون باضطرابات هرمونية وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي.

وهناك القليل من الأبحاث حول ما يحدث في 72 ساعة، ولكن يمكن أن يصاب الناس بالقلق والاكتئاب والهلوسة ويواجهون مشاكل في الوظيفة التنفيذية.

وأظهر البحث الذي أجري على أطباء الولايات المتحدة أن ضعف النوم يزيد من الإرهاق والخطأ الطبي المبلغ عنه ذاتيا.

وأظهر دراسة أجريت في عام 2021، ونشرت في مجلة Medical Education، "اندفاعا أكبر، ومعالجة معرفية أبطأ، وضعفا في الوظيفة التنفيذية" مقارنة بما كان عليه قبل وردية عملهم البالغة 26 ساعة".

ويتعرض عمال النوبات أيضا لخطر كبير من عواقب ضعف النوم لأنهم يميلون إلى الحصول على قسط غير كاف من النوم، ولا يستطيعون دائما النوم في نفس الوقت، ويجب عليهم غالبا النوم أثناء تشغيل الأضواء، وهو ما يتعارض مع النوم الطبيعي للإنسان - دورة الاستيقاظ.

ومن المهم أن تعرف أنه لا يمكنك تعويض الحرمان من النوم في اليوم التالي أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الحرمان من النوم تراكمي، لذا فإن أولئك الذين لا ينامون يتحملون نوعا من ديون النوم. وقال أفيدون إنه مقابل كل ساعة من النوم يتم فقدانها، يتطلب الأمر ثماني ساعات كاملة من النوم للتعافي.