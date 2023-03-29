شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي طرق التخلص من الصداع في رمضان؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعد الصداع من المشكلات الشائعة في نهار رمضان وذلك لعدة عوامل منها التغير المفاجئ في مواعيد الوجبات والنوم وانخفاض مستوى السكر في الدم ونقص الكافيين والتوقف عن التدخين.

وهناك طرق بسيطة للتخلص من الصداع في شهر رمضان، نوردها في السطور التالية:

1. تدليك فروة الرأس

يساعد تدليك فروة الرأس لدقائق عدة في تنشيط الدورة الدموية كما يعزز تدفق الدم بشكل طبيعي إلى الرأس؛ وذلك لتقليل حدة الألم.

2. التعرض للماء الدافئ أو البارد

تعريض الرأس بشكل مباشر للماء البارد تحت الصنبور يساعد في تقليل حدة الأعراض وتقليل الالتهاب.

وفي حال كان الصداع ناجمًا عن شد عضلي في الرقبة أو الكتف، يُفضّل الاعتماد على الماء الدافئ الذي يساعد في استرخاء العضلات والأعصاب.

3. النوم

الخلود إلى النوم حال كان ذلك متاحًا يساهم في تقليل الشعور بالإجهاد وتخفيف الألم.

4. الابتعاد عن الضوضاء

الابتعاد عن مصادر الضوضاء والزحام والاسترخاء تمامًا يساهم في التخفيف من حدة الألم.

ويمكن الوقاية من الصداع في رمضان باتباع عدة تعليمات منها الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم، الذي يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

ويُنصح بشرب كميات كافية من المياه خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور بشكل متوازن وتوزيعها على ساعات الإفطار.

كما يُنصح بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف، التي تساهم في الاحتفاظ بالماء في الجسم لفترة أطول، والحصول على قدر كاف من النوم، والابتعاد عن التوتر والإجهاد.