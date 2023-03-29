شكرا لقرائتكم خبر عن 3751 مستفيدا من خدمات الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام منذ مطلع شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية بالمسجد الحرام غازى بن فهد الذبيانى، إن عدد المستفيدين من خدمات الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بلغ 3751 مستفيدا، وذلك منذ مطلع شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الخامس من الشهر ذاته.

وأوضح الذبياني، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أن الإدارة، التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين، تعمل على تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام عبر مسارات متعددة وبرامج متنوعة تحقيقاً لقوله تعالى: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا).

وأضاف أن عدد ساعات الإقراء بلغت 11,253 ساعة إقرائية، مؤكدًا أن هذه البرامج والأنشطة تعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين وقاصديهما، وما توليه من اهتمام بالغ في خدمة كتاب الله تعالى، والدور المتميز الذي تقوم به "رئاسة شؤون الحرمين" في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

