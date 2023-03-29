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مجلس الوزراء السعودى يوافق على الانضمام إلى منظمة شنغهاى للتعاون

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القاهرة - سامية سيد -  

وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاى للتعاون في الوقت الذي تبني فيه الرياض شراكة طويلة الأجل مع الصين.

وقالت وكالة الأنباء إن المملكة وافقت على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتأسست المنظمة عام 2001 بين روسيا والصين ودول الاتحاد السوفيتي السابقة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان متطلعة للعب دور أكبر في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة. 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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