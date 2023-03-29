شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يوافق على الانضمام إلى منظمة شنغهاى للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاى للتعاون في الوقت الذي تبني فيه الرياض شراكة طويلة الأجل مع الصين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة وافقت على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتأسست المنظمة عام 2001 بين روسيا والصين ودول الاتحاد السوفيتي السابقة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان متطلعة للعب دور أكبر في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة.