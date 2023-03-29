شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 11 علامة مبكرة للخرف.. ما هما؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف أحد الخبراء عن 11 علامة مبكرة للخرف يجب أن تكون على دراية بها إذا كانت لدى أحد أفراد الأسرة.

ويعد البروفيسور ماثيو كوهين، المدير المشارك لمركز ديلاوير لأبحاث الشيخوخة المعرفية. وفي حين أنه قد يكون من الشائع أن يصاب الأشخاص بضعف إدراكي خفيف (MCI) في سن أكبر، إلا أن هناك فرقا بين الاختلال المعرفي المعتدل والخرف. وقد يواجه الشخص الذي يعاني من الخرف "مشاكل يومية في التفكير و/أو الذاكرة.

وتشمل الأمثلة طرح نفس الأسئلة، مرارا وتكرارا، أو الاعتماد المتزايد على الوسائل المساعدة على الذاكرة أو على أشخاص آخرين لتذكر الأشياء.

وهناك مؤشر آخر محتمل للخرف، هو وجود صعوبة جديدة في التعامل مع الشؤون المالية. كما أن أحد المؤشرات الواضحة على الإصابة بالخرف هو عندما يجد الشخص صعوبة في المهام المألوفة.

على سبيل المثال، إذا لم يعد بإمكان الشخص تذكر كيفية القيادة إلى متجره المحلي، أو لم يتذكر قواعد لعبته المفضلة، فقد يكون مصابا بالخرف.

ومن الممكن أيضا أن يتسبب المرض المتقدم في فقدان الشخص للتواريخ والأماكن والمواعيد.



وقد تكون هناك أيضا مشكلات جديدة في اللغة المنطوقة والمكتوبة، مثل صعوبة التعبير عن الذات.

وقال البروفيسور كوهين: "من الطبيعي أن تواجه أحيانا صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة. ومع ذلك، يجدر التحقق مما إذا كانت هذه المشكلات أسوأ بشكل ملحوظ من الأشخاص الآخرين من نفس العمر أو إذا كانت هناك صعوبة في متابعة محادثة أو الانضمام إليها".

وقد يؤدي الخرف أيضا إلى وضع عناصر في غير محلها دون القدرة على تتبع الخطوات.

وقال كوهين: "من الطبيعي أن تضع الأشياء في غير مكانها من وقت لآخر، ولكن إذا كان الشخص يجد صعوبة في تتبع خطواته، أو يتهم الآخرين بالسرقة، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة صحية".

وقد تكون القرارات السيئة بشكل غير معهود مؤشرا على تدهور وظائف المخ.

كما يمكن إيلاء اهتمام أقل لعادات العناية الشخصية، مثل الاستحمام والعناية الشخصية.

وقد يكون الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية أو الهوايات أو الارتباطات الأخرى علامة تحذيرية للإصابة بالخرف.

وقد تكون هناك أيضا تغييرات في الحالة المزاجية والشخصية، مثل الشعور بالارتباك والريبة والاكتئاب والقلق.

11 علامة مبكرة للخرف

- مشاكل التفكير والذاكرة.

- صعوبات مالية جديدة.

- التحديات مع المهام المألوفة.

- فقدان مسار المواعيد.

- التغييرات في الإدراك البصري.

- مشاكل اللغة المنطوقة والمكتوبة.

- وضع الأشياء في غير موضعها.

- صعوبة اتخاذ قرار.

- عناية شخصية أقل.

- الانسحاب الاجتماعي.

- تغيرات في المزاج والشخصية.

وإذا لاحظت مثل هذه الأعراض لدى أحد أفراد أسرتك، ينصح الأستاذ كوهين بطلب المساعدة المهنية من طبيب عام.

وقال كوهين: "غالبا ما يتفاجأ الناس ويشجعون على معرفة أن ما يصل إلى 40% من حالات الخرف يمكن تأخيرها أو منعها من خلال اتباع أسلوب حياة صحي".

ويتضمن أسلوب الحياة الصحي ممارسة الرياضة وتناول نظام غذائي جيد وإدارة الحالات الطبية والنوم جيدا.

يقول علماء إن الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل الاضطراب الثنائي القطب والاكتئاب والقلق يمكن أن يكون عمرهم البيولوجي أكبر من عمرهم الزمني الفعلي بسنتين.

ووجد خبراء من King's College London الرابط بعد فحص عينات دم من أكثر من 110000 بريطاني.

وكانوا يبحثون عن علامات محددة تتعلق بالشيخوخة وربطوها بتاريخ الأمراض العقلية.

وزعم المعد الرئيسي الدكتور جوليان موتز، عالم الأعصاب، أن النتائج قد تفسر جزئيا لماذا يميل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية إلى أن يكون لديهم عمر أقصر وأمراض مرتبطة بالعمر أكثر من عامة السكان.

وقام الخبراء بتحليل عينات الدم المأخوذة من 110780 شخصا وبحثوا عن 168 علامة تسمى المستقلبات، وهي مواد في الجسم مرتبطة بعملية التمثيل الغذائي.

وربطت الدراسات التغيرات في مستقلبات الجسم بعملية الشيخوخة، مع وجود أنواع معينة تتناقص مع تقدم الناس في السن.

ثم ربط الباحثون ذلك بالمعلومات الصحية المرتبطة بتشخيص المرض النفسي للمشاركين.

وقال الدكتور موتز: "من الممكن الآن التنبؤ بعمر الناس من خلال مستقلبات الدم. وجدنا، في المتوسط، أن أولئك الذين لديهم تاريخ من المرض العقلي مدى الحياة لديهم ملف تعريف مستقلب مما يعني أنهم أكبر سنا من أعمارهم الفعلية".

وأظهرت النتائج التفصيلية أن الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب كانت لديهم علامات دموية تشير إلى أنهم كانوا أكبر بنحو عامين من عمرهم الزمني الفعلي.

وقال الدكتور موتز، إن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم أجساد أكبر بنحو عام واحد، بينما كانت الزيادة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من القلق 0.7 سنة.

ويأتي ذلك بعد دراسة دنماركية عام 2019 وجدت أن الرجال والنساء الذين يعانون من حالات صحية عقلية لديهم متوسط عمر متوقع أقصر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وخسروا 10 و7 سنوات على التوالي.

واكتشف فريق King's College London المسؤول عن أحدث النتائج، أيضا في عام 2022 أن الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب والقلق لديهم مخاطر متزايدة من الضعف - وهي متلازمة طبية مرتبطة بشدة بمخاطر الوفاة.

وأشار الخبراء إلى أن الصلة بين هذه الحالات والموت ترجع إلى أن المرض العقلي يؤثر سلبا على نمط الحياة والعوامل البيولوجية والنفسية الاجتماعية، ما يؤدي إلى تسريع الشيخوخة.

ويمكن أن تشمل هذه العوامل عدم النشاط البدني والتدخين والالتهاب المزمن والعزلة.

وتدعم الدراسة الجديدة النظرية القائلة بأن أجسام مرضى الصحة العقلية تتقدم في العمر بشكل أسرع.

وقال الدكتور موتز: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن أجساد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية تميل إلى أن تكون أكبر سنا مما هو متوقع بالنسبة للفرد في سنهم. وهذا قد لا يفسر كل الاختلاف في الصحة ومتوسط العمر المتوقع بين أولئك الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية وعامة السكان. لكن هذا يعني أن الشيخوخة البيولوجية المتسارعة قد تكون عاملا مهما".

وزعم الباحث أن العلامات المستخدمة في الدراسة لتتبع الشيخوخة يمكن استخدامها لتحسين المراقبة الصحية للأشخاص الذين يعانون من حالات الصحة العقلية.

وقالت الدكتورة سارة بوليتي، الخبيرة في علم النفس السريري بمستشفى جامعة سان رافاييل في ميلانو، إن الدراسة يمكن أن تفسر سبب شيوع الأمراض المرتبطة بالتمثيل الغذائي والشيخوخة بين المرضى الذين يعانون من أمراض عقلية.

وقالت: "إن فهم الآليات الكامنة وراء الشيخوخة البيولوجية المتسارعة يمكن أن يكون أمرا حاسما لتطوير الوقاية والعلاجات المخصصة لمعالجة الصعوبة المتزايدة للإدارة المتكاملة لهذه الاضطرابات".

وتم تقديم المشروع في المؤتمر الأوروبي للطب النفسي في باريس.