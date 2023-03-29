شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى: نقدر جهود الأردن فى مؤازرة بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب، أن بلاده تقدّر جهود الملك عبدالله الثاني والمؤسسات الأردنية بمؤازرة لبنان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، بمقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء.



ونوه إلى أن لبنان يدعم الأردن ويشيد بتحركاته الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.