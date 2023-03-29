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وزير الخارجية اللبنانى: نقدر جهود الأردن فى مؤازرة بلادنا

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب، أن بلاده تقدّر جهود الملك عبدالله الثاني والمؤسسات الأردنية بمؤازرة لبنان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، بمقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء. 


ونوه إلى أن لبنان يدعم الأردن ويشيد بتحركاته الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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