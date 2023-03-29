شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي فلسطيني: تشكيل وحدة حرس تابعة لـ "بن جفير" ينذر بتصعيد خطير ضد شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي، الثلاثاء، من خطورة قرار حكومة نتنياهو المتطرفة تشكيل حرس ووحدة عسكرية تابعة لوزير الأمن الداخلي ايتمار بن جفير مباشرة، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة وتصعيد غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني.

وقال القواسمي، في بيان صحفي، إن هذا القرار يشير إلى نوايا مبيتة لتصعيد الأوضاع ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما ضد أي محاولة في هذا الإتجاه.



وكان بنيامين نتنياهو توصل أمس إلى اتفاق مع وزير الأمن الداخلي المتطرف ايتمار بن جفير لوقف التشريعات القضائية المثيرة للجدل حتى الدورة القادمة للكنيست في شهر مايو المقبل.. وقال بن جفير إنه في المقابل جرى التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن مناقشة الكابينيت في اجتماعه المقبل تشكيل "حرس وطني" يكون تحت إمرة بن جفير مباشرة.