شكرا لقرائتكم خبر عن احباط محاولات للهجرة غير الشرعية بتونس وضبط 3 عناصر بتهمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات التونسية محاولات الهجره غير الشرعيه عبر الحدود البرية ،وألقت القبض على ثلاثة أفراد بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.



وأوضح المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الثلاثاء أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية والإقامة غير المشروعة بتونس تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جندوبة والقصرين من ضبط 33 شخصاً من جنسيات دول إفريقية جنوب الصحراء بعد اجتيازهم الحدود الجزائرية التونسية.



من جهة أخري، لفت المتحدث إلى أنه دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس تمكنت من إلقاء القبض علي ثلاثة أشخاص أبلغت جهات أمنية وقضائية بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهم بالسجن لمدة أربع سنوات.. وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.