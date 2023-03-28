شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على لبنانيين اثنين بتهمة تهريب عقار "الكبتاجون" لسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، عقوبات على مواطنين لبنانيين اثنين متهمين بالضلوع في تهريب عقار الكبتاجون الذي يحتوي على مادة الأمفيتامين إلى سوريا التي مزقتها الحرب.

وأضافت وزارة الخزانة إلى القائمة السوداء كلا من نوح زعيتر، الصادر بحقه عشرات من مذكرات التوقيف في لبنان، وحسن دقو، الذي ألقي القبض عليه في لبنان عام 2021 بتهمة تهريب الكبتاجون إلى منطقة الخليج.