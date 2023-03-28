ما هي فوائد الطحينة الصحية للوقاية من الأمراض؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الطحينة من المكونات الرائعة التي تستخدم في الطهي ولها الكثير من الفوائد المميزة لحماية الصحة من الأمراض، إليكم أهم فوائد الطحينة الصحية

الطحينة تصنع من السمسم المحمص والذي يعتبر من البذور الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، والطحينة تتميز بقيمة غذائية عالية مما يجعلها ذات فوائد متعددة، من خلال التالي نتعرف على أهم فوائد الطحينة للوقاية من الأمراض وقيمتها الغذائية..



وفق موقع "webteb" فإن 100 جرام من الطحينة تحتوي على القيم الغذائية الآتية:

17.4 جم من البروتين.

53.01 جم من الدهون.

21.5 جم من الكربوهيدرات.

4.7 جم من الألياف.

141 مجم من الكالسيوم.

95 مجم من الماغنسيوم.

790 مجم من الفسفور.

459 مجم من البوتاسيوم.

1.61 مجم من النحاس.

4.42 مجم من الحديد.

35 مجم من الصوديوم.

4.2 مجم من فيتامين ج.

1.59 مجم من الثيامين.

5.64 مجم من النياسين.

0.15 مجم من فيتامين ب6.

632.6 من السعرات الحرارية.

فوائد الطحينة للعظام

محتوى الطحينة من الكالسيوم والفوسفور والنحاس والحديد يساعد على حماية العظام من التعرض إلى الهشاشة التي تصيب الأشخاص مع التقدم في العمر وخاصة النساء في سن اليأس.

كما أن الطحينة تحمي من ضعف العظام وإصابتها بالكسور، وتساعد على زيادة كثافة العظام، وبناء العظام وتكوينها لدى الأطفال.



بفضل الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن فإن الطحينة لها دور في التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، ومنها التخلص من عسر الهضم والحموضة.

تساعد الطحينة على التخلص من الإمساك والتخفيف من آلام المعدة، والمساعدة على علاج قرحة المعدة.

كما أن الطحينة لها دور في تعزيز عملية الهضم والتخلص من السموم الموجودة في المعدة، ومن فوائد الطحينة للقولون أنها تقلل من الأعراض التي تظهر على مرضى القولون العصبي.

فوائد الطحينة للجهاز المناعي

الطحينة تحتوي على المعادن المهمة لتعزيز مناعة الجسم إلى جانب مضادات الأكسدة التي تحمي من الجذور الحرة التي تهاجم الجهاز المناعي وتتسبب في حدوث الأمراض، كما أنها تحتوي على مضادات الالتهابات التي تقي من العدوى الفيروسية والبكتيرية.

فوائد الطحينة للدورة الدموية

تحتوي الطحينة على البوتاسيوم المهم لتنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وبالتالي يساعد على تقوية القلب وتنظيم ضغط الدم وحماية الجسم من الأمراض ومنها الأنيميا وفقر الدم.



فوائد الطحينة لمرضى السكري

من فوائد الطحينة الصحية أن لها دورا في تنظيم معدل السكر في الدم لمرضى السكري والتقليل من حدوث ارتفاع السكر بالدم، بالإضافة إلى أنها تعتبر أحد مصادر الأوميجا 3 التي تعمل على تحسين نسبة السكر، وبالتالي تحسين صحة القلب ونسبة الكوليسترول بالدم.

فوائد الطحينة والتهاب اللثة

تساعد الطحينة على التقليل من التهاب اللثة حيث إنها تستخدم في الطب البديل من خلال وضع مسحة من الطحينة على المكان المصاب باللثة والذي يساعد على التقليل من حدة الألم والتخلص من الالتهابات وتقرحات الفم، وهذا لأنها تحتوي على مضادات الالتهابات التي لها دور في التخلص من الجراثيم والبكتيريا المسببة للالتهاب.