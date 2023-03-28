شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشدد إجراءاته العسكرية فى "حوارة" جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تنتشر بشكل مُكثف عند الشارع الرئيس، ونصبت عددًا من الحواجز والمكعبات على جانبي الطريق.

وأكد الشهود أن قوات الاحتلال تحاول فرض أمر واقع بتحويل خط سير المواطنين عبر طرق فرعية داخل البلدة، وهو أمر مرفوض وسيتصدى له الأهالي.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال حولت عددًا من المنازل الواقعة بمحاذاة الشارع الرئيس وسط حوارة إلى ثكنات عسكرية، واعتلت أسطحها.

من جانب أخر حذرت هيئة شؤون الأسرى والمُحررين الفلسطينية من خطورة الحالة الصحية للأسير "وليد دقة" المُصاب بسرطان في النخاع الشوكي والمعتقل منذ 38 عامًا، وتم نقله مؤخرًا لمُستشفى برزلاي الإسرائيلي، بعد تعرضه لانتكاسة جديدة، حيث دخل مرحلة الخطر الحقيقي.