شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل: تسجيل 18 هزة أرضية خلال الـ 24 الساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السورى لرصد الزلازل، تسجيل 18 هزة أرضية منذ يوم أمس حتى صباح اليوم الثلاثاء، جميعها بقوة أقل من 4.2 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي رصدت 11 هزة أرضية في لواء إسكندرون و7 هزات في البر التركي، مشيرا إلى أن تسجيل الهزات اقتصر على المنطقة الوسطى من لواء إسكندرون وفي شمال جبال طوروس.

وكان المركز السوري لرصد الزلازل،أعلن أمس الاثنين، تسجيل 27 هزة أرضية، أغلبها بقوة تتراوح ما بين 1 و3.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة.