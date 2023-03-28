شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" توفر التفاسير وتراجم معانى كلمات القرآن بعدة لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى إدارة المصاحف النسائية، التفاسير الميسرة والتراجم لمعانى كلمات القرآن بعدة لغات للقاصدات الناطقات بغير العربية، خدمة لهن داخل المصليات النسائية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان.

وقالت مدير إدارة المصاحف النسائية مريم بنت نقا السلمي - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، إنه تم توفير التفاسير الميسرة وتراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات، من أهمها الإنجليزية والأوردية والإندونيسية؛ تيسيرًا على القاصدات غير الناطقات باللغة العربية.

وفى وقت سابق، فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية مبادرة "خدام الحرم"، لتقديم خدمة دفع العربات المجانية التطوعية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة فى الطواف والمسعى، ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، والتى تأتى فى عامها الثامن تحت شعار (من الوصول إلى الحصول).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن المبادرة بحسب ما أوضح الوكيل المساعد للشؤون التطوعية مدير عام الإدارة العامة لتنسيق التطوعية عادل بن رجا الله الجهني، تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق شروط وضوابط العمل التطوعي لتقديم كافة الخدمات التطوعية والتسهيلات الممكنة اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في البرامج التطوعية بالمسجد الحرام.

وأضافت الوكالة أن مبادرة "خدام الحرم" تأتي إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في العمل التطوعي والخيري.