شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عائلة الشاب الفلسطينى عمير لولح، الذى أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى شهر "فبراير" الماضى، أنه ارتقى قبل قليل مُتأثرًا بإصابته.

ولولح، من مدينة "نابلس" الواقعة في شمال الضفة الغربية، والتي تشهدت مواجهات دائمة بين الفلسطينيين من ناحية والمستوطنين وجيش الاحتلال من ناحية أخرى.

وفى وقت سابق، أصيب 6 فلسطينيين، بينهم طفل، بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم "عقبة جبر" جنوب مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.



واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وحاصرت منزل مواطن قبل أن تعتقله، وهو والد لشهيدين، وقالت مصادر في مستشفى أريحا الحكومي إن 4 مواطنين بينهم طفل أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب آخرون بالرصاص المطاطي، معظمهم في المناطق السفلية.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة طفل وشاب بالرصاص الحي. وسبق اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، دخول قوات خاصة "مستعربون" للمخيم.