شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يعرب عن دعم المملكة لمبادرة الصين لدعم تطوير حسن الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينج، جرى خلاله "التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية" وفق ما ذكر بيان عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" الثلاثاء.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن "تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة وإيران".

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات الصين مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط، وفق البيان.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.