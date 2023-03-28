شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وصربيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالين الاقتصادى والسياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث رئيس تحالف العزم العراقي، مثنى السامرائي، الاثنين مع السفير الصربي لدى بغداد، اوروش بالوف العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأفاد مكتب السامرائي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن "رئيس تحالف العزم استقبل السفير الصربي لدى بغداد اوروش بالوف ، حيث ناقشا العديد من القضايا الهامة من بينها سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والسياسي".

وشدد السامرائي، بحسب البيان، على "ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع صربيا"، مشيرا إلى "أهمية فتح التعاون المشترك معهم بهدف تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة في المجالات كافة مع صربيا".