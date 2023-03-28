شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تطلق معرضا رمضانيا لقاصدي بيت الله الحرام طيلة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة شئون المعارض والمتاحف بالمسجد الحرام معرضها الرمضاني لهذا العام 1444هـ 2023 م، الذي يقام طيلة فترة شهر رمضان المبارك في توسعة الملك عبدالله ويستقبل زواره يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الانتهاء من صلاة التراويح.

وقال وكيل الرئيس العام لشئون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، إن المعرض يحتوي على ثلاثة أقسام مجهزة بالأدوات الأثرية من المسجد الحرام، إضافة إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في العهد الحالي، بحيث يطلع عليها الزائر بكل سهولة، مضيفا أن القسم الأول من المعرض يختص بماء زمزم المبارك ورحلته طيلة العهد السعودي، بداية من عهد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود وانتهاء بعهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشار إلى أن المعرض يحتوي على شاشة تلفزيونية لعرض فيلم (زمزم الماء المبارك) الذي يحاكي ماء زمزم وما وصل إليه من تطور في مراحل تقديمه وسرعة وصوله لقاصدي بيت الله الحرام، كما يضم المعرض خارطة تفصيلية تبين ارتفاع وعمق بئر زمزم وما يحويه من تفاصيل، كما يزدان المعرض بذكر إحصائيات وأرقام لحافظات المياه والكميات المستهلكة منها، ويستعرض أنواع الحوافظ لمياه زمزم منذ القدم، ويضم قسمًا آخر للكعبة المشرفة، وبعض العينات المشابهة لكسوة الكعبة والمواد المستخدمة لغسيلها وتثبيتها وطرق نسج الكسوة يدويًا وباحترافية عالية ودقة فائقة، وفي قسمه الثالث يضم المعرض الافتراضي لمقتنيات متحف عمارة الحرمين الإثرائي بتقنية الواقع الافتراضي وتقنية D3 لزائريه، وعرض التطبيقات الخاصة بالخدمات المقدمة من الرئاسة للزوار، وعرض معرض كسوة الكعبة، ومعرض زمزم بتقنية 360 رقميا.