شكرا لقرائتكم خبر عن أشتية: انتهاكات الاحتلال للمقدسات الإسلامية والمسيحية يقوض بكل القيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى وقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتي كان آخرها إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن هذه الاجتياحات للمسجد الأقصى، ضرب بكل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.



وأعرب أشتية - في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله - عن أمله من رُعاة الاتفاقيات أن يلزموا إسرائيل بأن تتوقف وأن توقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية جميعها.



ووجه اشتية التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض الخالد، الذي يصادف الثلاثين من مارس الجاري، والذي يُخلد الشهداء الذين قضَوا في سبيل الدفاع عن أرض الآباء والأجداد في مواجهة قوى الاستعمار والمستعمرين، معربا عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل والإفراج عن الأسرى البواسل من سجون الاحتلال الإسرائيلي.