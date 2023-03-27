شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وغرامة.. الكويت تفرض عقوبات على المجاهرين بالإفطار فى نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الكويت، تحذيرا لمواطنيها والمقيمين على أرضها، من المخالفة العلنية لقانون الصيام، والمجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان.

ففي تغريدة نشرتها بحسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نبّهت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والوافدين، بأن كسر حُكم الصوم في الأماكن العامة خلال نهار رمضان سيؤدي إلى عقاب، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.

وقالت إن من يجاهر بالإفطار، سيتلقى عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر، وغرامة مالية لا تتعدى 100 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.