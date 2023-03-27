شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف الأردنى يدين الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدا‎ن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزداد وتيرتها خلال شهر رمضان المبارك.



وقال الخلايلة ، في بيان اليوم الإثنين، "إن إخراج المصلين من المسجد الأقصى عنوة واعتراض دخولهم إليه من قبل قوات الاحتلال وانتشارهم في أرجائه مدججين بالسلاح، أمرٌ ينزع السكينة والطمأنينة ويبث الفزع والخوف في قلوب العابدين الركع السجود ويتنافى مع حريّة عبادتهم في مسجدهم ويعد انتهاكا صريحا لحرمة هذا المكان المقدس في هذا الشهر الفضيل ومحاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، ما ينذر بتأجيج صراع ديني لا تحمد عقباه".



وأكد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم لا ينازعهم فيه أحد وأن المطلوب شرعاً وقانوناً وتاريخياً أن تكف شرطة الاحتلال عن تدخلها في شؤون المسجد الأقصى، مشددا على أن إدارة المسجد بكامل مساحته البالغة 144 دونما هي حق حصري لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وترعاه وصاية هاشمية مجيدة.