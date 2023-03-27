شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تلقى القبض على العقل المدبر لعملية هروب إرهابيين من السجن المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الموريتانية القبض على مدبر عملية فرار 4 سجناء مدانين في قضايا إرهابية من السجن المركزي في نواكشوط اوائل مارس الجاري بحسب وكالة اخبار الموريتانية.

وقالت الشرطة في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك إن الموقوف يلقب بـ"محمد تي"، ولقبه "أبي أسامة".

وأشارت إلى أن عملية القبض عليه نفذتها إحدى فرق البحث التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بعد عملية مداهمة لمنزل يقع في مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية.

ولفتت إلى أن عملية القبض تمت "بعد عمليات تتبع مكثفة".ووعدت الشرطة بمواصلة البحث مع المعني حول ظروف وملابسات الحادثة ومشاركته فيها، على أن تتم إحالته إلى القضاء فور انتهاء البحث.

وفى 5 مارس فر 4 سجناء من السجن المركزى، وألقت الشرطة القبض على واحدا منهم، وقضت على 3 آخرين نشروا الذعر فى البلاد.

وأصدرت كل من وزارتى الدفاع والداخلية، بيانا مشتركا، أعلنت فيه مقتل 3 من الإرهابيين، وإلقاء القبض على الرابع، واستشهاد دركي أحد أبطال القوات المسلحة.

كما ذكرت الوزارتان، أن اللجنة الأمنية باشرت عملها بناء على تعليمات من الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزواني، بعد العملية الإرهابية الجبانة التي راح ضحيتها 2 وجريحان من الحرس الوطني مساء الأحد الماضي الموافق 5 مارس 2023، في السجن المركزي بنواكشوط، وتمكن خلالها الإرهابيون الأربعة من الفرار، وظلت في حالة انعقاد دائم ومتواصل لتقييم ومتابعة الوضع، وذلك للعمل من أجل القبض على الجناة في أسرع وقت على الفارين.