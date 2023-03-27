شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون يكشفون عن أطعمة قد تعطي التأثير نفسه لدواء شائع لفقدان الوزن! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ربما سمعت عن دواء Ozempic، المستخدم لإدارة مرض السكري من النوع 2 وكدواء لإنقاص الوزن.

وحظي Ozempic (والعقار المماثل Wegovy) بأكثر من نصيبه العادل من العناوين الرئيسية والخلافات - نقص الإمدادات العالمية، وتغريدات حول استخدامه من إيلون موسك، والموافقة على إنقاص وزن المراهقين في الولايات المتحدة.

حتى أن مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار جيمي كيميل سخر من ذلك في ليلة ليالي الفيلم الأسبوع الماضي.

ولكن ما مقدار احتياجنا حقا لعقاقير مثل Ozempic؟، هل يمكننا استخدام الغذاء كدواء لاستبدالها؟

كيف يعمل Ozempic؟

العنصر النشط في Ozempic هو semaglutide، والذي يعمل عن طريق إحداث الشبع. وهذا الشعور بالرضا أو "الامتلاء" يحد من الشهية. وهذا هو السبب في أنها تعمل على إنقاص الوزن.

ويساعد Semaglutide أيضا البنكرياس على إنتاج الأنسولين، ليساعد في إدارة مرض السكري من النوع 2. ويحتاج جسمنا إلى الأنسولين لنقل الجلوكوز (أو السكر في الدم) الذي نحصل عليه من الطعام داخل الخلايا، حتى نتمكن من استخدامه كطاقة.

ويعمل Semaglutide عن طريق محاكاة دور الهرمون الطبيعي، المسمى GLP-1 (الببتيد الشبيه بالجلوكاجون -1) الذي يتم إنتاجه عادة استجابة لاكتشاف العناصر الغذائية عند تناول الطعام. GLP-1 هو جزء من مسار الإشارات الذي يخبر جسمك أنك قد أكلت، ويجهزه لاستخدام الطاقة التي تأتي من طعامك.

هل يمكن للطعام أن يفعل ذلك؟

تعد العناصر الغذائية التي تؤدي إلى إفراز GLP-1 المغذيات الكبيرة - السكريات البسيطة (السكريات الأحادية) والببتيدات والأحماض الأمينية (من البروتينات) والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (من الدهون والتي تنتجها أيضا بكتيريا الأمعاء الجيدة).

ويوجد الكثير من هذه المغذيات الكبيرة في الأطعمة كثيفة الطاقة، والتي تميل إلى أن تكون أطعمة غنية بالدهون أو السكريات ذات المحتوى المائي المنخفض. وهناك أدلة على أنه من خلال اختيار الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية، يمكن زيادة مستويات GLP-1.

وهذا يعني أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المحفزة GLP-1 يمكن أن يزيد من مستويات GLP-1. ويمكن أن تكون هذه الأطعمة ذات الدهون الجيدة، مثل الأفوكادو أو المكسرات، أو مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل البيض. والأطعمة الغنية بالألياف القابلة للتخمير، مثل الخضروات والحبوب الكاملة، تغذي بكتيريا الأمعاء، والتي تنتج بعد ذلك أحماض دهنية قصيرة السلسلة قادرة على تحفيز إفراز GLP-1.

وهذا هو السبب في أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والألياف والبروتينات يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. وهذا هو السبب أيضا في أن تغيير النظام الغذائي يعد جزءا من إدارة الوزن والنوع الثاني من داء السكري.

ومع ذلك، ليس بالضرورة أن يكون بهذه البساطة للجميع. ويعني هذا النظام أيضا أنه عندما نتغذى ونحد من تناول الطاقة، فإننا نشعر بالجوع أكثر. وبالنسبة لبعض الناس قد تكون هذه "النقطة المحددة" للوزن والجوع مختلفة.

وأظهرت بعض الدراسات أن مستويات GLP-1، خاصة بعد الوجبات، تكون أقل لدى الأشخاص المصابين بالسمنة. ويمكن أن يكون هذا من انخفاض إنتاج GLP-1، أو زيادة الانهيار. وقد تكون المستقبلات التي تكتشفها أقل حساسية أو قد يكون هناك عدد أقل من المستقبلات.

وقد يكون هذا بسبب الاختلافات في الجينات التي ترمز لـ GLP-1، أو المستقبلات أو أجزاء من المسارات التي تنظم الإنتاج. وهذه الاختلافات الجينية هي أشياء لا يمكننا تغييرها.

إذن، هل الحقن هو الحل الأسهل؟

يمكن أن يكون للأدوية مثل Ozempic آثار جانبية بما في ذلك الغثيان والقيء والإسهال ومشاكل في الأعضاء الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تتوقف عن تناوله، ستبدأ مشاعر الشهية المكبوتة في الزوال، وسيبدأ الناس في الشعور بالجوع عند مستوياتهم القديمة. وإذا فقدت الكثير من الوزن بسرعة، فقد تشعر بالجوع أكثر من ذي قبل. التغييرات في النظام الغذائي لها مخاطر أقل بكثير من حيث الآثار الجانبية، لكن الاستجابات ستستغرق المزيد من الوقت والجهد.

وفي مجتمعنا الحديث المزدحم، يمكن أن تكون التكاليف والأوقات والمهارات وإمكانية الوصول والضغوط الأخرى أيضا عوائق أمام الأكل الصحي والشعور بالشبع ومستويات الأنسولين.

وغالبا ما تركز الحلول الغذائية والدوائية على إجراء تغييرات فردية لتحسين النتائج الصحية، ولكن التغييرات المنهجية التي تقلل من الضغوط والحواجز التي تجعل تناول الطعام الصحي صعبا (مثل تقصير أسابيع العمل أو رفع الحد الأدنى للأجور) من المرجح أن تحدث فرق.

ومن المهم أيضا أن تتذكر أن الوزن ليس سوى جزء واحد من المعادلة الصحية. إذا قمت بقمع شهيتك ولكنك حافظت على نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة منخفضة المغذيات الدقيقة، فقد تفقد الوزن ولكن لا تزيد من التغذية الفعلية.

لذا فإن الدعم لتحسين الخيارات الغذائية مطلوب، بغض النظر عن استخدام الأدوية أو فقدان الوزن، من أجل تحسينات صحية حقيقية.

ويعد الاقتباس القديم: "ليكن الطعام هو دوائك" جذابا وغالبا ما يعتمد على العلم، خاصة عندما يتم اختيار الأدوية عن عمد أو تصميمها لتقليد الهرمونات والمركبات الموجودة بالفعل بشكل طبيعي في الجسم.

ويعتبر تغيير النظام الغذائي وسيلة لتعديل صحتنا واستجاباتنا البيولوجية. لكن هذه التأثيرات تحدث على خلفية بيولوجيتنا الشخصية وظروف حياتنا الفريدة.

وبالنسبة لبعض الأشخاص، ستكون الأدوية أداة لتحسين الوزن والنتائج المرتبطة بالأنسولين. بالنسبة للآخرين، يعتبر الطعام وحده طريقا معقولا للنجاح.

وفي حين أن العلم مخصص للسكان، فإن الرعاية الصحية فردية ويجب اتخاذ القرارات المتعلقة بالطعام و/أو الدواء مع النصيحة المدروسة من متخصصي الرعاية الصحية. ويمكن للأطباء وأخصائيي التغذية العمل مع وضعك واحتياجاتك الفردية.

التقرير من إعداد إيما بيكيت، محاضرة أولى (علوم الأغذية والتغذية البشرية)، كلية علوم البيئة والحياة، جامعة نيوكاسل.