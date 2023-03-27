شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ليبى: رئاسة مجلس الدولة تتولى إعلان أسماء ممثلى المجلس باجتماع "6+6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس عن انتهاء المجلس من مرحلة التزكيات الخاصة بترشح ستة أعضاء للمشاركة في اجتماعات لجنة "6+6" التي ستتولى عملية وضع قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أن المرحلة الأخيرة المتبقية هي الفرز والإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة من خلال مكتب رئاسة المجلس، مؤكدا أن مجلس الدولة وضع آلية لاختيار الأعضاء الستة عقب اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر.

انتخب البرلمان الليبي في جلسة بمدينة بنغازي شرق البلاد، منذ أيام، أعضاء اللجنة المشتركة "6+6" لتعديل قوانين الانتخابات.

وانتخب جلال الشويهدي، نور الدين المنفي، صلاح شلبي، صالح قلمه، ميلود الأسود، عز الدين قويرب، أعضاءً في اللجنة المشتركة، فيما قال رئيس البرلمان عقيلة صالح، في كلمة خلال الجلسة: "من الممكن أن نمهل المترشح بعد فوزه 15 يوماً أو 20 يوماً للتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل أداء القسم".

وعقد البرلمان الليبى جلسةً في مدينة بنغازي بعد دعوة رئاسة المجلس، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023، وتسمية أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل قوانين الانتخابات.

إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب الليبى النائب على الصول، أمس الأحد، أن مجلس النواب الليبى قد صوت خلال جلسته الأخيرة على عدد من مشاريع القوانين المطروحة على رئاسة المجلس منذ فترة ولعل أبرزها التصويت بالأغلبية على مشروع قانون مكافحة توطين الأجانب فى ليبيا.

وأشار عضو البرلمان الليبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى وجود عدة قوانين لدى مكتب مقرر مجلس النواب ولم تناقش لأن المجتمع الدولى ورط ليبيا فى صراعات سياسية بسيناريواته وحالت بين البرلمان وبين اصدار هذه القوانين، لافتا لوجود قوانين تمس الأمن القومى الليبى وسيتم إصدارها قريبا ومنها القانون المذكور أعلاه.

وحذر عضو البرلمان الليبى من وجود مخططات لتقسيم ليبيا حسب النفوذ وتغيير ديموغرافى للبلاد، مشيرا لوجود إعداد كبيرة فى ليبيا بأماكن اعتقالهم وأغلبهم مجهولى الهوية والجنسية، مضيفا: "هناك ضغوطات لمنحهم الجنسية الليبية وعدم تمكينهم من الهجرة بحراسات مشددة بدعم غربي."

أضاف عضو البرلمان الليبي: "هناك مخطط غربى يهدف لخلق حروب وصراعات فى ليبيا بالوكالة وقودها الشباب الليبى بدعم أطراف بعينها، ولن نسمح لهم بذلك نحن الليبيين عازمين على حل الأزمة دون تدخل خارجى ولن نرضى بفرض حلول على الشعب الليبي".