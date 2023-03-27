"الاستخبارات العراقية": القبض على ثلاثة إرهابيين فى ديالى

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية من القبض على ثلاثة إرهابيين من الداعمين لداعش لوجستيا في ديالى .

وأوضحت الوكالة في بيان اليوم الاثنين، وفقا للوكالة الوطنية العراقية " نينا" ، أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش ،حيث قدموا الدعم اللوجستي لعناصر داعش في محافظة ديالى ، فضلا عن نقل المعلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة .