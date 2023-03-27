شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: ارتفاع نسبة الملء في السدود إلى أكثر من 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن 48,4 % من إجمالي السدود في المغرب سجلت نسبة ملء تتجاوز 50 %، حتى 16 مارس الجاري.

وافاد بيان لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة للوزارة عن شهر مارس، إن حوالي 30 سدا استقبل نحو 61 % من احتياطات السدود المغربية؛ بما يناهز 3,4 مليارات متر مكعب من المياه.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن التساقطات المطرية المسجلة في الأشهر الأخيرة كان لها تأثير إيجابي على الاحتياطات المائية للسدود الرئيسية، حيث ناهزت حوالي 5,6 مليارات متر مكعب بارتفاع 6 % على أساس سنوي، ليصل معدل نسبة الملء بشكل إجمالي نحو 34.8 %، مقابل 32.8 % العام الماضي.

و سجلت أعلى ارتفاع في الاحتياطات المائية جهات طنجة تطوان الحسيمة بزيادة 19%، والشرق بـ168%، ودرعة تافيلالت بنمو 31.3%، ومراكش آسفي بـ47,6 %.

وتجاوزت نسبة الملء 50 % في عدد من الجهات؛ منها طنجة تطوان الحسيمة بـ59,6%، والرباط سلا القنيطرة بـ52,6 %، ومراكش آسفي بـ51.3%، وفاس مكناس بـ60.2 %.



وأشارت البيانات إلى أن توالي موجات الجفاف خلال العقد الماضي دفعت المغرب إلى اعتماد برنامج وطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري للفترة 2020-2027 بميزانية 140 مليار درهم، ويهدف أيضا إلى خفض تداعيات التغير المناخي وضمان الأمن المائي للبلاد.

ويهدف هذا البرنامج إلى تسريع عملية الاستثمار في مجال الماء من خلال دعم الطلب على الموارد المائية، لعدد من السدود الكبرى ومراجعة برامج لسدود أخرى وإدماج خمسة سدود متوسطة، كما ستتم دراسة 200 مشروع إضافي للبرنامج للفترة من 2025-2027، كما يتضمن إنجاز 129 سداً صغيراً سيتم بناؤه ما بين سنتي 2022 و2024.