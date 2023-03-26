شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجي يدين حرق نسخة من القرآن الكريم فى الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.



وقال البديوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ، اليوم الأحد إن هذه الحادثة الشنيعة هي عمل تحريضي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم خاصة خلال شهر رمضان المبارك" .



وأكّد البديوي، موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، واحترام الرموز والمقدسات، ونبذ الكراهية والتطرف، داعياً المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية، إلى تحمُّل مسؤوليات التدخل والتحرك السريع لوقف مثل هذه الإساءات المتكررة والمرفوضة لرموز الإسلام والمسلمين.