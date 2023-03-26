شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى يحذر من مخطط لتقسيم ليبيا حسب النفوذ وتغيير ديموغرافى للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس النواب الليبى النائب على الصول، الأحد، أن مجلس النواب الليبى قد صوت خلال جلسته الأخيرة على عدد من مشاريع القوانين المطروحة على رئاسة المجلس منذ فترة ولعل أبرزها التصويت بالأغلبية على مشروع قانون مكافحة توطين الأجانب فى ليبيا.

وأشار عضو البرلمان الليبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى وجود عدة قوانين لدى مكتب مقرر مجلس النواب ولم تناقش لأن المجتمع الدولى ورط ليبيا فى صراعات سياسية بسيناريواته وحالت بين البرلمان وبين اصدار هذه القوانين، لافتا لوجود قوانين تمس الأمن القومى الليبى وسيتم إصدارها قريبا ومنها القانون المذكور أعلاه.

وحذر عضو البرلمان الليبى من وجود مخططات لتقسيم ليبيا حسب النفوذ وتغيير ديموغرافى للبلاد، مشيرا لوجود إعداد كبيرة فى ليبيا بأماكن اعتقالهم وأغلبهم مجهولى الهوية والجنسية، مضيفا: "هناك ضغوطات لمنحهم الجنسية الليبية وعدم تمكينهم من الهجرة بحراسات مشددة بدعم غربي."

أضاف عضو البرلمان الليبي: "هناك مخطط غربى يهدف لخلق حروب وصراعات فى ليبيا بالوكالة وقودها الشباب الليبى بدعم أطراف بعينها، ولن نسمح لهم بذلك نحن الليبيين عازمين على حل الأزمة دون تدخل خارجى ولن نرضى بفرض حلول على الشعب الليبي".