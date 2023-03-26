كردستان العراق يعلن إجراء الانتخابات البرلمانية فى 18 نوفمبر المقبل

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان العراق دلشاد شهاب، الأحد، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية فى الإقليم فى 18 نوفمبر، بحسب ما نقلت عنه شبكة رووداو الكردية.

ولم تعط الشبكة مزيدًا من التفاصيل.

وفى سياق أخر، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، السبت، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، توسعة الشراكة الاقتصادية بين بغداد وباريس.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن السودانى تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون؛ للتباحث فى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة العمل والشراكة الاقتصادية وتوسعتها لما فيه مصلحة البلدين.

وأكد السودانى على مضى العراق فى إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، تسهم فى تشييد البنى التحتية، وتفتح أبواب الاستثمار والشراكة أمام جميع الأصدقاء، ضمن برنامج اقتصادى وخدمى فعال.

من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسى بتنامى العلاقات بين البلدين الصديقين، فى مختلف المجالات، وتزايد مستوى التعاون نحو بناء شراكات اقتصادية تسهم فى تحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مسار التنمية للبلدين وازدهار شعبيهما.