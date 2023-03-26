شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تطلق 36 قمرًا صناعيًا تملكها "وان ويب" البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية،اليوم الأحد، 36 قمرًا صناعيًا تملكها شركة" وان ويب" البريطانية لخدمات الاتصالات من مركز "ساتيش داوان" الفضائي في" سريهاريكوتا" جنوب الهند.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية في بيان "تم اطلاق الصاروخ الذي يعد الأثقل، الساعة ويبلغ طوله 43. 5 مترا في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي مضيفة إنه تم وضع 16 قمرا صناعيا يزن كل منهم 150 كيلوجراما بطول 450 كيلومترا في المدار وفق التخطيط وسيفصل البقية في منطقة لا يمكن رؤيتها وسيتم تأكيد ذلك بعد مرور بعض الوقت".