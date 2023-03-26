شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تؤكد أن صوت المحركات الصاخبة يكفي فعلا لرفع ضغط الدم! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشف علماء أن العيش بجوار طريق مزدحم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى ارتفاع ضغط الدم - وكلما زاد الازدحام المروري، زادت المخاطر.

وتبين أن أولئك الذين يعيشون بالقرب من الطرق الصاخبة ذات المستويات العالية من التلوث كانوا أكثر عرضة لهذه الحالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

وقال الخبراء إن النتائج يجب أن تكون بمثابة تحذير لسياسة الصحة العامة لتشجيع إرشادات أكثر صرامة بشأن الضوضاء والقيادة للسيارات الأكثر هدوءا.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 240 ألف شخص في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، لم يكن لديهم ارتفاع في ضغط الدم في بداية الدراسة.

وقدروا ضوضاء حركة المرور على الطرق بناء على العنوان السكني وطريقة تقييم الضوضاء الشائعة، والتي تأخذ في الاعتبار حركة المرور على الطرق وحركة السكك الحديدية والطائرات والضوضاء الصناعية.



وبعد ثماني سنوات، قاموا بتقييم الأشخاص مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بارتفاع ضغط الدم ثم حللوا كيف يرتبط ذلك بالضوضاء في المكان الذي يعيشون فيه.

ولم يكتفوا فقط بأن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضوضاء حركة المرور كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بل وجدوا أيضا أن المخاطر تزداد إلى جانب "جرعة" الضوضاء.

وكانت هذه الارتباطات صحيحة حتى عندما قام الباحثون بتعديل التعرض للجزيئات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين، وفقا للنتائج المنشورة في JACC: Advances.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تعرضوا بشكل كبير لكل من ضوضاء المرور وتلوث الهواء كانوا أكثر عرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم، ما يدل على أن تلوث الهواء يلعب دورا أيضا.

وقال البروفيسور جينغ هوانغ، من جامعة بكين، الصين، الذي قاد الدراسة: "فوجئنا قليلا بأن الارتباط بين ضوضاء المرور على الطرق وارتفاع ضغط الدم كان قويا حتى بعد تعديل تلوث الهواء. وتكثر ضوضاء حركة المرور على الطرق وتلوث الهواء المرتبط بالمرور من حولنا. لذلك من الضروري استكشاف التأثيرات المستقلة لضوضاء حركة المرور على الطرق، بدلا من البيئة الكلية".

وقال فريق البحث إن الدراسات السابقة أظهرت وجود صلة بين حركة المرور على الطرق الصاخبة وزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم، لكن هذا هو الأول من نوعه الذي يعالج على وجه التحديد تأثير ضوضاء المرور على الطرق على حدوث ارتفاع ضغط الدم المشخص حديثا.

ويقترح الباحثون أن خطط الحد من الضوضاء - مثل تحسين ظروف الطرق والتصميم الحضري واستثمار التكنولوجيا المتقدمة في المركبات الأكثر هدوءا - يمكن أن تساعد في تقليل العبء الصحي الناجم عن أمراض القلب والأوعية الدموية.



وجدت دراسة أن المواد الكيميائية السامة الكامنة في أدوات الطهي والمكياج وأدوات النظافة قد تجعل النساء مصابات بالعقم.

وحذر العلماء لسنوات من مخاطر المواد المشبعة بالفلورو ألكيل، أو PFAS.

وربطت "المواد الكيميائية الأبدية" - الملقبة بذلك لأنها يمكن أن تبقى في البيئة لآلاف السنين - بكل شيء من السرطان إلى العقم.

لكن أحدث دليل للباحثين الأمريكيين والسنغافوريين يشير إلى أن تأثير PFAS على الخصوبة يمكن أن يكون أكبر مما كان متوقعا.

فقد اكتشفوا أن النساء اللواتي لديهن عدة أنواع من PFAS في دمائهن وكنّ يحاولن الحمل، لديهن فرصة أقل بنسبة تصل إلى 40% للحمل وولادة طفل حي.

وقال العلماء إن النتائج يجب أن تكون بمثابة تحذير للنساء الراغبات في إنجاب طفل للابتعاد عن المواد الكيميائية التي تضاف إلى كل شيء من أدوات الطهي والملابس والمكياج لخصائصها المقاومة للبقع والمياه.

وفي النتائج المنشورة في مجلة Science of The Total Environment، قال المعد الرئيسي الدكتور ناثان كوهين، خبير في الطب البيئي والصحة العامة من منظمة الصحة في Mount Sinai في نيويورك، إنه يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ.

وقال: "يجب أن تكون نتائج دراستنا بمثابة تحذير للنساء في كل مكان حول الآثار الضارة المحتملة لـ PFAS عندما يخططن للحمل. ويمكننا تقليل التعرض للسلفونات المشبعة بالفلور (PFAS) عن طريق تجنب الأطعمة المرتبطة بمستويات أعلى من هذه المواد الكيميائية وشراء منتجات خالية من PFAS".

وقالت زميلة الدراسة، الدكتورة داماسكيني فالفي، إن دراستهم كانت واحدة من أولى الدراسات التي تشير إلى أن المواد الكيميائية يمكن أن تضر بخصوبة النساء الأصحاء.

وقالت: "يمكن أن يعطل PFAS هرموناتنا التناسلية وقد ارتبطت بتأخر ظهور سن البلوغ وزيادة مخاطر الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات في دراسات سابقة قليلة. وما تضيفه دراستنا هو أن PFAS قد يقلل أيضا من الخصوبة لدى النساء اللائي يتمتعن بصحة جيدة ويحاولن الحمل بشكل طبيعي".

وأضافت أنه من المهم أيضا أن تضع السلطات سياسات تحظر استخدام PFAS من المنتجات اليومية.

وتوجد PFAS في مجموعة كبيرة من العناصر اليومية، من أدوات الطهي غير اللاصقة والملابس وتغليف المواد الغذائية والسجاد والدهانات وأدوات النظافة. والمواد الكيميائية، المصممة لجعل الأسطح مقاومة للبقع والماء، لا تتحلل بشكل طبيعي في البيئة، ومن هنا يطلق عليها اسم المواد الكيميائية الأبدية.

وحلل باحثون أميركيون وسنغافوريون في دراستهم عينات دم مأخوذة من 1032 امرأة. وكنّ يحاولن الإنجاب وكان متوسط أعمارهن 30 عاما، مع أخذ العينات بين عامي 2015 و2017.

وقام الباحثون بتحليل العينات لـ 15 نوعا محددا من PFAS ثم تابعوا كل امرأة لمدة عام على الأقل لمعرفة ما إذا كانت قد حملت بنجاح.

ووجد الباحثون أن التعرض العالي لـ PFAS مرتبط بتقليل احتمالات إنجاب طفل.

وكان هذا صحيحا لكل من النوعين الفرديين من PFAS وعندما تم الجمع بين آثارهما.

ووجدوا أن المزيج الفعال من PFAS مرتبط باحتمالات أقل بنسبة تصل إلى 40% للحمل في غضون عام، وكذلك الولادة الحية.

ولاحظوا، مع ذلك، أنهم لم يتمكنوا من إثبات أن PFAS كانت وراء الرابط.

على سبيل المثال، لم يتم تصميم التجربة بطريقة تجعل المواد الكيميائية السامة تتسبب في ذلك.

ولم يتمكنوا من تحديد الآلية المحددة التي قد يقلل بها PFAS من الخصوبة لدى المشاركين - على سبيل المثال من خلال التأثير الضار على الهرمونات.

كما حذر الخبراء من أنهم قاموا فقط بفحص التعرض لـ PFAS، وأشار الباحثون إلى أن هناك بعض المواد الكيميائية الناشئة الآن تضاف إلى المنتجات التي تستحق الاستكشاف.

أخيرا، قال العلماء إنهم غير قادرين على حساب العقم عند الذكور والتعرض لـ PFAS في دراستهم لأن تحليلهم نظر فقط إلى النتائج من النساء.

كما أشارت الدراسات إلى أن PFAS تلحق الضرر بالجهاز المناعي وتزيد من خطر الإصابة بعيوب خلقية. ويوجد نحو 5000 نوع مختلف من المواد الكيميائية.

وتختلف PFAS عن مجموعة أخرى من المواد الكيميائية الشائعة تسمى الفثالات التي تستخدم لجعل البلاستيك أكثر متانة ويمكن العثور عليها في الأرضيات وكذلك منتجات مثل الشامبو والصابون ومثبتات الشعر.

ومثل PFAS، هناك أيضا مخاوف صحية من التعرض للفثالات في الحياة اليومية، حيث تم ربط أنواع السرطان والربو واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والسمنة باستعمال هذه المواد.