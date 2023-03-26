المحكمة العسكرية الصومالية تصدر حكما بالإعدام ضد 10 عناصر من مليشيات الخوارج

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المحكمة العسكرية بولاية "بونتلاند" الصومالية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام رميا بالرصاص ضد 10 عناصر من مليشيات الخوارج؛ لتورّطهم فى ارتكاب عمليات إرهابية فى مناطق متفرقة من الولاية.

وأشارت المحكمة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إلى أن اثنين من المحكوم عليهم يقفان وراء قتل صحفى يدعى جمال فارح آدم فى مدينة (غالكعيو) بمحافظة (مدغ) وسط البلاد.

وكانت المحكمة العسكرية بالولاية قد نفذت مؤخرا حكما بالإعدام رميا بالرصاص ضد 13 عنصرا من مليشيات الخوارج و"داعش"؛ تورطوا فى ارتكاب عمليات إرهابية جرت فى مناطق الولاية.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، أن العمليات العسكرية الجارية فى البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 عنصر من ميليشيات الخوارج وإصابة نحو 3700 آخرين.

وأشارت الوزارة إلى تحرير 70 مدينة ومنطقة خلال العمليات العسكرية التى ينفذها الجيش الصومالى بالتعاون مع المقاومة الشعبية.

وتسعى وزارة الأمن الداخلى الصومالية إلى تنفيذ خطة أمنية لتعزيز الأمن والاستقرار فى العاصمة مقديشيو وتطهيرها من فلول العناصر الإرهابية التى تتحصن فى بعض المديريات.