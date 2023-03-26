شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" تخصص أكثر من 3 آلاف عربة لخدمة قاصدى المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 3 آلاف عربة يدوية مجانية وكهربائية، في إطار تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح وكيل إدارة خدمات التنقل للشؤون الميدانية عبدالله الجهني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن إدارة خدمات التنقل تقدم العربات المجانية في مواقع مختلفة داخل وخارج المسجد الحرام، حيث تتواجد خارج المسجد الحرام عربات يدوية مجانية وتوجد في الساحة الشرقية وجياد والشبيكة، وعددها "2000" عربةٍ تقدم للزائر والمعتمر، يعمل عليها موظفون لدفع العربات على مدار الساعة.

وأضاف الجهني أن العربات الكهربائية تتواجد في دور الميزان الأول في عدة مواقع في الساحة الشرقية والشبيكة وجبل الصفا وجسر جياد وسلم الأرقم والمروة، وعددها "1300" عربة كهربائية.