شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يزور المسجد النبوى و"قباء" ويصلى فى الروضة الشريفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء، المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما. وفق "سبق".



محمد بن سلمان

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله الحرم النبوي، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء ومساعدي الرئيس لشؤون المسجد النبوي.

عقب ذلك زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مسجد قباء، وأدى ركعتي تحية المسجد.



محمد بن سلمان فى المسجد النبوى

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مسجد قباء، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الدكتور وجب بن علي العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، وكبير مؤذني مسجد قباء الشيخ أحمد حسن بخاري.

رافق سمو ولي العهد خلال زيارته للمسجد النبوي ومسجد قباء، عدد من الأمراء والوزراء.

ومن جانبه أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى المدينة المنورة في شهر رمضان المبارك، التي تعد الزيارة الثالثة له، تعكس مدى اهتمامه وحرصه على الوقوف على راحة الزوار والمصلين في المسجد النبوي الشريف، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل الذي يزداد فيه الإقبال على الحرم النبوي للزيارة وتأدية صلاة التراويح.



ولى العهد السعودى

وأضاف السديس، إن القيادة الرشيدة تولي عظيم العناية والاهتمام بمختلف مناطق المملكة، وخصوصاً الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الزوّار والمعتمرين والحجاج.

وتابع، أن زيارة ولي العهد للمسجد النبوي الشريف في هذا الشهر الفضيل، والصلاة في الروضة الشريفة، تأتي تجسيداً لاهتمامه بمدينة الرسول المصطفى.