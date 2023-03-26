شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية السورية تدين القصف الأمريكى على مناطق بمحافظة دير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية السورية، الأحد، الاعتداء الذي شنته قوات الولايات المتحدة الأمريكية على بعض المناطق في محافظة دير الزور، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة غيرهم وإلحاق أضرار مادية.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أن "الأكاذيب الأمريكية الممجوجة بشأن المواقع المستهدفة ما هي إلا محاولة فاشلة لتبرير هذا العمل العدواني والانتهاك الفاضح لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، واستكمال للاعتداءات التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي وقطعان داعش الإرهابية بحق أهالي المنطقة، وستار دخان للتغطية على مواصلة قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها للنفط السوري"، مشيرة لقيام تلك القوات بتهريب 80 صهريجاً محملاً بالنفط الخام المسروق من الحقول السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى خارج سوريا.

وجددت سوريا تمسكها بإنهاء الاحتلال الأمريكي وبسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، ووقف الرعاية الأمريكية ودعمها للميليشيات الإرهابية الانفصالية، مطالبة جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الامريكي والتضامن مع سوريا للحفاظ على وحدة ارضها وشعبها.