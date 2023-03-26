شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف بكوبنهاجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المغرب، بشدة، إحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة الدنمارمية (كوبنهاجن)، على مرأى من رجال الأمن.

وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية بأنه "على الرغم من أن هذا الفعل الشنيع؛ تم تنفيذه أمام مقر تمثيلية دبلوماسية لدولة مسلمة أخرى؛ فإن المغرب تعتبره عملا استفزازيا، يعنيها أيضا ويمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في شهر رمضان المبارك".



و دعا المغرب - في بيانه - السلطات الدنماركية إلى إنفاذ القانون - بكل حزم - للتصدي لمثل هذه التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها تحت أي ذريعة، مؤكدا ضرورة ردع كل أشكال الكراهية ضد الأديان والمس بمشاعر المنتسبين لها.