شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: هزة أرضية بقوة 4.6 درجة قرب الحدود الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في محافظة ميسان.

وذكرت الهيئة - في تقرير مختصر أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية السبت - أنها سجلت هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية تبعد 66 كم شمال شرق العمارة مركز محافظة ميسان.



وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد سجل - في 25 مارس الماضي - هزة أرضية، ضربت العراق، بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.



وأشار المركز إلى أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و 17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.