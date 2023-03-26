شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي شمال أريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية فصايل شمال مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.