شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي شمال أريحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية فصايل شمال مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط القرية سالفة الذكر، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة وسط القرية، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.
وناشد أهالي القرية الطواقم الطبية والإسعاف، بالتوجه بصورة عاجلة إلى القرية لإسعاف المصابين.