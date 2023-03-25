شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعزى أمير دولة الكويت فى وفاة الشيخ محمد صباح صباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وقال الملك:" علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".