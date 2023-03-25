شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إسرائيليين فى عملية إطلاق نار ببلدة حوارة جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب إسرائيليين فى عملية إطلاق نار ببلدة حوارة جنوب نابلس، بحسب سكاى نيوز، وأعلن الجيش الإسرائيلى عن تعزيز إجراءاته الأمنية فى عدة مناطق جنوبى نابلس بسبب الحادث.

يذكرأن، استشهد فلسطينى، أول أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى "طولكرم" بشمال غرب الضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وأغلقت مدخلها الرئيس ومنعت السيارات والسكان من المرور، وحاصرت منزلا كان يتحصن داخله الشاب الشهيد.

وأوضحت مصادر طبية أن الشاب (25 عامًا) وصل إلى المستشفى مصابًا برصاصة في الرأس أدت إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، إضافة إلى عدة رصاصات في الأطراف السفلية.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجارى إلى (90 شهيدًا)، بينهم 17 طفلًا، وسيدة.