شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط 79 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية إحباط 79 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة على مدار ثلاثة أيام.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم السبت- أن الوحدات العائمة للحرس البحرى تمكنت من إحباط 79 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال الأيام الثلاثة الماضية.



وأضاف أن الوحدات تمكنت من ضبط 2982 مجتازًا من بينهم 9 تونسيين، وانتشال 9 جثث من جنسيات جنوب الصحراء (4 كبار السن، 4 أطفال، ورضيع).