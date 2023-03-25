شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق يعتقل 3 إرهابيين فى بغداد والسليمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق اليوم السبت، اعتقال ثلاثة إرهابيين فى بغداد والسليمانية.

وذكر الجهاز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، الإخبارية - أنه وفقا لتوجيهات القائد العام للقواتِ المسلحة، ألقى أبطال جهاز مكافحة الإرهاب القبض على إرهابيينِ اثنين فى السليمانية.



وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على إرهابى آخر ينتمي لتنظيم داعش بالعاصمة بغداد.



وشدد على أن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب مستمرون بشن العمليات الاستباقية ضد عصابات داعش الإرهابية في كل منطقة تتواجد فيها هذه العصابات.