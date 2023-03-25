شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنى الفلسطينى: طرح الاحتلال عطاءات لبناء وحدات استيطانية جريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم /السبت/، إن طرح الاحتلال الإسرائيلى عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة فى القدس وبيت لحم جريمة مخالفة لكل القرارات الدولية.

وأضاف المجلس، في بيان صحفي، أن حكومة اليمين الفاشية تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية الاسلامية وطابعها التاريخى وتهويد المدينة وفصلها عن محيطها.



ودعا المجلس المجتمع الدولى إلى اتخاذ خطوات تتجاوز الادانة وتدل على جدية الموقف الدولي بفرض عقوبات على هذا الكيان بحكم أن الاستيطان جريمة إنسانية وانتهاك للمواثيق والقرارات الدولية.